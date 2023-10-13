Караулова купила своим родителям квартиру в столице России

Оказывается, подарить своим родителям квартиру было мечтой для Юлианы Карауловой, которая наконец осуществилась.
Певица сокрушается, что убедить отца и мать на переезд в Москву было очень сложно.
Решающим стал аргумент, что внук подрастает и ему нужна своя комната.
У Юлианны и ее мужа, саунд-продюсера Андрея Черного, растет сын Алекс, которому пока 2 года. Известно, что в прошлом году исполнительница приобрела элитную жилплощадь в Москве, оформив на наследника.
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