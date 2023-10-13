Караулова купила своим родителям квартиру в столице России

Оказывается, подарить своим родителям квартиру было мечтой для Юлианы Карауловой, которая наконец осуществилась.

Певица сокрушается, что убедить отца и мать на переезд в Москву было очень сложно.

Решающим стал аргумент, что внук подрастает и ему нужна своя комната.

У Юлианны и ее мужа, саунд-продюсера Андрея Черного, растет сын Алекс, которому пока 2 года. Известно, что в прошлом году исполнительница приобрела элитную жилплощадь в Москве, оформив на наследника.