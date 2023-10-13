Елена Малышева раскрыла неожиданные и полезные свойства сала

Врач-терапевт, телеведущая Елена Малышева вместе с соведущими своей передачи - иммунологом Андреем Продеусом и кардиологом Германом Гандельманом - раскрыла неизвестные полезные свойства сала.

Специалисты рассказали: употребление этого продукта сокращает риски инсульта и помогает бороться с воспалением, сообщает Лента.ру.

Употребление твердых сортов жира - а это сало! - уменьшает риски инсульта, — отметила Малышева.

Продеус также подтвердил, что свиное сало не увеличивает риск образования атеросклеротических бляшек.

На то, что свинина содержит полезные полиненасыщенные жирные кислоты обратила внимание и Малышева:

Из всех видов мяса свинина самая полезная.

Продеус при этом добавил, что полиненасыщенные жирные кислоты, кроме того, снижают риск воспаления.

В свою очередь, Гандельман объяснил: не надо специально есть сало, чтобы предупредить атеросклероз, потому что оно является калорийным продуктом.