Елена Малышева раскрыла неожиданные и полезные свойства сала

Врач-терапевт, телеведущая Елена Малышева вместе с соведущими своей передачи - иммунологом Андреем Продеусом и кардиологом Германом Гандельманом - раскрыла неизвестные полезные свойства сала.
Специалисты рассказали: употребление этого продукта сокращает риски инсульта и помогает бороться с воспалением, сообщает Лента.ру.
Употребление твердых сортов жира - а это сало! - уменьшает риски инсульта, — отметила Малышева.
Продеус также подтвердил, что свиное сало не увеличивает риск образования атеросклеротических бляшек.
На то, что свинина содержит полезные полиненасыщенные жирные кислоты обратила внимание и Малышева:
Из всех видов мяса свинина самая полезная.
Продеус при этом добавил, что полиненасыщенные жирные кислоты, кроме того, снижают риск воспаления.
В свою очередь, Гандельман объяснил: не надо специально есть сало, чтобы предупредить атеросклероз, потому что оно является калорийным продуктом.
Но, если вам захотелось, кусочек можно съесть. Здоровью это не повредит, - заключил кардиолог.
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