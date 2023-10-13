Каким страшным обычаем в Афганистане заменяют кровную месть

В Афганистане и Пакистане до сих пор существует обычай, который там практикуют с незапамятных времен - еще доисламских, сообщает автор канала "Восточная сказка" на платформе Дзен.

Если случилась распря, и мужчина из одной семьи убил мужчину из другой, клану пострадавших передают юную девушку из клана, который представляет убийцу. Таким образом "задабривают" семью, потерявшую человека.

Бедную девочку - а отдать ее могут и в 12, и в 13 лет! - красиво одевают и передают, как вещь. Мужчине из пострадавшего семейства она может стать женой или рабыней.

В любом случае ее доля незавидна: в чужой семье над ней будут неустанно издеваться все, кому это захочется: муж, свекровь, его братья. И никто никогда ее не защитит.

Семья убитого отыгрывается на несчастной, тогда как настоящий убийца продолжает свободно жить и радоваться.

Баад применяется не только при преступлениях. Случается, что женившийся обычным порядком муж после свадьбы заявляет, будто получил в жены не девственницу. Семья жены тогда компенсирует "ущерб", предоставляя еще одну жену из своего клана.

Баад, к слову, не имеет отношения к исламу, как принято считать. Он был распространен в здешних местах еще в древности, до появления этой веры.