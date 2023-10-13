Режиссер Гленн Гордон Карон сообщил, что Брюс Уиллис умирает

В интервью New York Post режиссер Гленн Гордон Карон сообщил, что в последнее время регулярно навещает 68-летнего Брюса Уиллиса, общаясь с актером, его дочками, женой.

Карон назвал Уиллиса необыкновенным человеком, в жизни которого режиссер хочет участвовать.

Глава съемочного процесса утверждает, что актер раньше брал от жизни все каждый день, а теперь радость в его жизни отсутствует.

Карон сокрушает, что недуг день за днем лишает его даже навыков самообслуживания. Артист не читает, почти не общается с окружающими.