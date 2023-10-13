Врачи отказались выписывать Баршака из больницы из-за резкого ухудшения здоровья артиста

11:57 2023-10-13
Врачи отказались выписывать Баршака из больницы из-за резкого ухудшения здоровья артиста

10 октября у актера Павла Баршака был намечен съемочный день, но работать он пока не в состоянии. Кроме того, по данным исследований состояние здоровья звезды экрана резко ухудшилось.

В ночь на 8 октября Павел Баршак был покалечен поклонником своей подруги-балерины Александром Табаковым.

У актера сломаны ребра, диагностированы гидроторакс (скопление избыточной жидкости в легких) и пневмоторакс (скопление воздуха в легких).

Проведя актеру компьютерную томографию грудной клетки, врачи обнаружили отрицательную динамику.

В настоящее время знаменитость находится в отделении хирургии органов грудной клетки.

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