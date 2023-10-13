Врачи отказались выписывать Баршака из больницы из-за резкого ухудшения здоровья артиста

В ночь на 8 октября Павел Баршак был покалечен поклонником своей подруги-балерины Александром Табаковым.
У актера сломаны ребра, диагностированы гидроторакс (скопление избыточной жидкости в легких) и пневмоторакс (скопление воздуха в легких).
Проведя актеру компьютерную томографию грудной клетки, врачи обнаружили отрицательную динамику.
В настоящее время знаменитость находится в отделении хирургии органов грудной клетки.
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