Брэд Питт уличил Анджелину Джоли в заговоре против него вместе с российским миллиардером

Известно, что ранее Анджелина Джоли в тайне от своего бывшего мужа Брэда Питта продала российскому богатею Юрию Шефлеру свою долю бизнеса, сообщив тому, что актер должен ей 350 000 000 USD.

Питт заявляет, что сделка законной считаться не может, так как он на нее согласия не давал.

Артист обвиняет бывшую в заговоре против него вместе с бизнесменом из РФ с целью затянуть бракоразводный процесс.

Питту удалось добыть доказательства общения Джоли с российским олигархом и до, и после подписания договора о купле-продаже винодельни.