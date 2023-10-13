Арбениной досталась роль главной героини в остросоциальном сериале Гай Германики Обоюдное согласие 2

Известно, что в "Обоюдном согласии 2" в главных ролях снимутся актриса Глафира Тарханова и солистка группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина, для которой это будет дебют в кино.

Сюжет сериала повествует об убийстве многодетного отца, бизнесмена Венишева, когда в преступлении обвиняют его супругу.

Сотрудница следственного комитета Анна и юрист Ида пытаются разобраться в злодеянии, обнаружив, что в "идеальном на людях браке" имел место постоянный абьюз.

Дата выхода нового сезона сериала остается пока под покровом тайны.