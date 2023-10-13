Диетолог раскрыла секрет похудения Насти Ивлеевой

13:20 2023-10-13
Диетолог раскрыла секрет похудения Насти Ивлеевой

Эксперт отметила, что у девушки практически не осталось жировой прослойки и она, вероятно, принимала специальные средства.

Известная блогер и телеведущая Настя Ивлеева на показе Prada появилась сильно похудевшей - почти до костей. Если одним поклонникам это понравилось, то другие обвинили девушку в расстройстве пищевого поведения.

Эксперт-диетолог Рамблера согласна с этим утверждением. По ее мнению, Настя слишком зациклилась на своей фигуре.

Специалист отметила, что Ивлеевой нельзя было худеть на 14 килограммов всего за 5 месяцев. 

Сбросить вес лишь на питании и спорте, как утверждает Ивлеева, она не могла. У нее визуально вообще нет жировой прослойки, девушка истощена, она слишком худая для своей комплекции.

Но жировая прослойка нужна всем девушкам. Она формирует красивые формы. Кроме того, женские гормоны образуются из подкожного жира и, если его нет, наступит ранний климакс, - отметила диетолог и нутрициолог Лера Лавски.

По слухам, Настя могла сбросить вес за счет некого препарата или даже запрещенных веществ. Восстановить работу организма после долгого употребления таблеток сложно. А вещества сокращают выработку гормонов голода-аппетита и сильно бьют по психике.

Эксперт также отметила: когда, как Ивлеева, худеешь на износ, начинаются проблемы с отвечающими за питание с гормонами. Перестает вырабатываться дофамин, который влияет на чувство удовольствия от еды.

На таком фоне возникает искаженное представление о теле. То есть худой человек считает, что ему нужно сбрасывать вес и дальше. 

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