Бритни Спирс пришла на свидание с двумя мужчинами сразу

13:36 2023-10-13
Бритни Спирс пришла на свидание с двумя мужчинами сразу

Певица выложила фото, где она обнимает колумбийского музыканта Джея Бальвина, а рэпер Малума сидит рядом.

После развода с мужем Сэмом Асгари певица Бритни Спирс проводит время с двумя мужчинами сразу. Фото такой встречи появилось в соцсетях рэпера Малумы. На фото звезда обнимает колумбийского музыканта Джея Бальвина, сам рэпер при этом сидит рядом и выглядит не очень весёлым.

Кто похож на меня в отношениях? - пошутил Малума в подписи под фото.

А Бальвин в комментариях подчеркнул, что Бритни уже "одобрила" его новую композицию. 

После развода с мужем поклонники часто замечают певицу в компании мужчин. Она также публиковала неоднозначное видео, где танцует в окружении мужчин.

Поклонники певицы беспокоятся о её состоянии, в сети регулярно появляются сообщения инсайдеров, что она перестала принимать препараты, которые ей нужны для стабилизации.

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