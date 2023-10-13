Бритни Спирс пришла на свидание с двумя мужчинами сразу

После развода с мужем Сэмом Асгари певица Бритни Спирс проводит время с двумя мужчинами сразу. Фото такой встречи появилось в соцсетях рэпера Малумы. На фото звезда обнимает колумбийского музыканта Джея Бальвина, сам рэпер при этом сидит рядом и выглядит не очень весёлым.

Кто похож на меня в отношениях? - пошутил Малума в подписи под фото.

А Бальвин в комментариях подчеркнул, что Бритни уже "одобрила" его новую композицию.

После развода с мужем поклонники часто замечают певицу в компании мужчин. Она также публиковала неоднозначное видео, где танцует в окружении мужчин.

Поклонники певицы беспокоятся о её состоянии, в сети регулярно появляются сообщения инсайдеров, что она перестала принимать препараты, которые ей нужны для стабилизации.