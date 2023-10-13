Сыроеды из Красноярска довели до смерти двухлетнюю дочку и развеяли ее прах

13:54 2023-10-13
Сыроеды из Красноярска довели до смерти двухлетнюю дочку и развеяли ее прах

Супругам предъявлен ряд обвинений, начата процедура ограничения их в родительских правах. У них есть еще две маленькие дочери.

Малышка, родители которой не хотели лечить ее с помощью медиков, скончалась. Супругам Светлане и Денису предъявили обвинение в том, что они совершили ряд преступлений в отношении своей дочери, сообщает Космополитен.

35-летняя Светлана Жителева и ее 36-летний муж Денис - родители 3 дочерей. Супруги - поклонники и последователи известного в России специалиста по голоданию Дмитрия Лапшинова.

Перед рождением младшей малышки пара увлеклись сыроедением, исключив из своего рациона рыбу, яйца, мясо, молоко и другие продукты. У ребенка вследствие этого развились хроническое расстройство питания и анемия.   

Девочка в апреле 2023-го года заболела ОРВИ. Родители не захотели везти ее в больницу и стали лечить дома нетрадиционными методами, но малышка через 2 дня умерла.

Родители после смерти дочери развеяли прах, призвав ее к возрождению. Жителевы при этом все сняли на видео. 

Как выяснилось, Светлана рожала младшую дочь дома в ванной. Она называет сама себя "Света Жизнь", проводит в Красноярске тренинги по Ecstatic dance и учит делать прогревания вагины.

А Денис занимается производством «живых масел». На развитие своего бизнеса семья получила от государства субсидии в размере 500 тысяч рублей.

Когда домой к Жителевым пришли представители органов опеки, в холодильнике семьи они нашли лишь имбирь, грибы, соленья, лук, помидоры, чеснок, персики и кабачок.

Следственный отдел по Октябрьскому району города Красноярска предъявил родителям ребенка ряд обвинений. У них есть еще две дочери: 7 и 4 лет. Органы системы профилактики взяли семью на контроль. Начата процедура по ограничению их родительских прав.

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