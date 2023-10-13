Боня впервые показала результат пластической операции на глаза

13:57 2023-10-13
Боня впервые показала результат пластической операции на глаза

Виктория Боня до сих пор не показывала результаты пластики, которую сделала в конце августа. Знаменитость хотела стать обладательницей "лисьих глазок" как у многих звезд Голливуда.

43-летняя Виктория Боня обратилась к известному в США хирургу Чиа Чи Као, чтобы тот сделал ей пластику разреза глаз.

"Лисьи глазки" обошлись звезде экрана и Сети в более чем 20 000 000 в перерасчете на российские рубли.

До нынешних пор Виктория не демонстрировала подписчикам, как выглядит в настоящее время ее лицо.

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Сейчас же модель поделилась роликом на своей странице в соцсетях, где показала свои "новые глаза".

Видео знаменитость снимала в солнцезащитных очках, но, по всей видимости, выбрала неудачный ракурс, при котором хорошо виден результат ее пластики.

Отек после операции почти спал, а разрез глаз Бони стал более узким.

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