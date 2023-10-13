Боня впервые показала результат пластической операции на глаза

43-летняя Виктория Боня обратилась к известному в США хирургу Чиа Чи Као, чтобы тот сделал ей пластику разреза глаз.

"Лисьи глазки" обошлись звезде экрана и Сети в более чем 20 000 000 в перерасчете на российские рубли.

До нынешних пор Виктория не демонстрировала подписчикам, как выглядит в настоящее время ее лицо.