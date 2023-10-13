Боня впервые показала результат пластической операции на глаза

43-летняя Виктория Боня обратилась к известному в США хирургу Чиа Чи Као, чтобы тот сделал ей пластику разреза глаз.
"Лисьи глазки" обошлись звезде экрана и Сети в более чем 20 000 000 в перерасчете на российские рубли.
До нынешних пор Виктория не демонстрировала подписчикам, как выглядит в настоящее время ее лицо.
Сейчас же модель поделилась роликом на своей странице в соцсетях, где показала свои "новые глаза".
Видео знаменитость снимала в солнцезащитных очках, но, по всей видимости, выбрала неудачный ракурс, при котором хорошо виден результат ее пластики.
Отек после операции почти спал, а разрез глаз Бони стал более узким.
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