Родиона Газманова называют подпольным миллионером

Родион Газманов объяснил, что дело даже не в том, что новость о нем как о подпольном миллионере ложь.
Певец обратил внимание на размещение в СМИ роликов на протяжении вот уже 1,5 лет, где какое-то лицо сообщает об источниках дохода "богатея".
Газманов-младший заявил, что, если журналисты распространяют информацию, которой больше года, это "показатель днища".
Певец сообщил, что очень рад, что знает таких представителей СМИ, которые никогда не опустятся до такого уровня.
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