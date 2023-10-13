Родиона Газманова называют подпольным миллионером

14:12 2023-10-13
Родиона Газманова называют подпольным миллионером

Родион Газманов, комментируя "свои несметные богатства", заявил, что разочарован тем, как низко упал уровень профессионализма ряда представителей СМИ.

Родион Газманов объяснил, что дело даже не в том, что новость о нем как о подпольном миллионере ложь.

Певец обратил внимание на размещение в СМИ роликов на протяжении вот уже 1,5 лет, где какое-то лицо сообщает об источниках дохода "богатея".

Газманов-младший заявил, что, если журналисты распространяют информацию, которой больше года, это "показатель днища".

Певец сообщил, что очень рад, что знает таких представителей СМИ, которые никогда не опустятся до такого уровня.

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