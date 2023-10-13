Васильев объявил, что ему не дают зарабатывать деньги в РФ

Александра Васильева обвиняли в том, что он уехал из страны.

Историк моды заявил, что никуда из РФ не уезжал, пояснив, что никогда не сидит на месте, часто посещая разные государства.

Трудится модный эксперт и в России, и за рубежом.

Васильев пожаловался, что в последнее время в РФ у него с заработками не клеится.

В отдельных росссийских городах ему открыто заявляют, что им нужны только Зайцев или Юдашкин, ни одного из которых уже нет в живых.