Овсянникова сообщила, что ее хотели отравить

Накануне Марина Овсянникова, пребывая в плохом состоянии здоровья, обратилась в прокуратуру из-за того, что обнаружила у своей двери какой-то "белый порошок".
Овсянниковой стало нехорошо, когда она вышла из квартиры. Экс-редактор Первого канала убеждена, что ее хотели отравить.
Напомним, что Марину в РФ приговорили к 8,5 годам лишения свободы за распространение ложной информации о ВС РФ.
Ее заключили под домашний арест, но ей удалось скрыться вместе с дочкой. Сейчас Овсянникова живет в Париже. Сын остался с отцом.
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