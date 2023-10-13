Овсянникова сообщила, что ее хотели отравить

Накануне Марина Овсянникова, пребывая в плохом состоянии здоровья, обратилась в прокуратуру из-за того, что обнаружила у своей двери какой-то "белый порошок".

Овсянниковой стало нехорошо, когда она вышла из квартиры. Экс-редактор Первого канала убеждена, что ее хотели отравить.

Напомним, что Марину в РФ приговорили к 8,5 годам лишения свободы за распространение ложной информации о ВС РФ.

Ее заключили под домашний арест, но ей удалось скрыться вместе с дочкой. Сейчас Овсянникова живет в Париже. Сын остался с отцом.