Историк моды Александр Васильев заявил о мести «какой-то женщины в верхах»

После закрытия «Модного приговора» появились слухи, что один из ведущих, Александр Васильев, переехал жить в другую страну. Но историк моды опроверг домыслы. По его словам, он остается в России, где у него имеются квартира и дом, сообщает СтарХит.
У Александра Васильева также достаточно недвижимости и занятости за границей, потому он много путешествует.
Но работать в России, как ранее, 64-летний телеведущий не может:
В каких-то городах я приветствуюсь и делаю выступления, а в каких-то мне говорят: «Не надо никакого Васильева». То так, то сяк.
Я провел расследование, и мне сказали, что это некая, отвергнутая мною женщина в верхах власти, так теперь мстит, - рассказал Васильев на YouTube-канале "Мадонна Мур".
По мнению коллекционера, "Модный приговор" еще может вернуться в эфир, однако в другом формате и уже с другими ведущими.
К счастью, я обеспечен работой. Главный троллинг был: „Сейчас он с голоду помрет“.
А посмотрите на меня. Я похож на умирающего с голоду? По-моему, хорошо упитан. Хейтеры не знают, что я говорю на 4-6 языках, у меня много личного жилья за границей и есть хорошая репутация в своем деле, — поделился он.
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