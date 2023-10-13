Историк моды Александр Васильев заявил о мести «какой-то женщины в верхах»

После закрытия «Модного приговора» появились слухи, что один из ведущих, Александр Васильев, переехал жить в другую страну. Но историк моды опроверг домыслы. По его словам, он остается в России, где у него имеются квартира и дом, сообщает СтарХит.

У Александра Васильева также достаточно недвижимости и занятости за границей, потому он много путешествует.

Но работать в России, как ранее, 64-летний телеведущий не может:

В каких-то городах я приветствуюсь и делаю выступления, а в каких-то мне говорят: «Не надо никакого Васильева». То так, то сяк. Я провел расследование, и мне сказали, что это некая, отвергнутая мною женщина в верхах власти, так теперь мстит, - рассказал Васильев на YouTube-канале "Мадонна Мур".

По мнению коллекционера, "Модный приговор" еще может вернуться в эфир, однако в другом формате и уже с другими ведущими.