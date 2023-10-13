Билли Айлиш назвала свою знаменитую композицию Bad Guy самой глупой песней с мире

15:12 2023-10-13
Билли Айлиш назвала свою знаменитую композицию Bad Guy самой глупой песней с мире

Исполнительница Билли Айлиш убеждена, что ее хит "Bad Guy" хороший, но очень глупый.

Билли Айлиш, будучи стала гостей проекта "Jimmy Kimmel Live!", заявила, что ее знаменитая песня "Bad Guy" "самая глупая в мире".

Это был ответ певицы на вопрос ведущего проекта Джимми Киммела о том, от какого своего трека артистке "не по себе".

"Bad Guy" Айлиш назвала "смешной из-за своей тупизны", отметив, что "троллит" в хите намеренно.

Также Билли затронула тему артистов, "ненавидящих свое творчество", признавшись, что ее это "расстраивает".

Исполнительница отметила, что с ней все не так, по той причине, что она обожает свою музыку.

 

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