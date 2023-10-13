Билли Айлиш назвала свою знаменитую композицию Bad Guy самой глупой песней с мире

Билли Айлиш, будучи стала гостей проекта "Jimmy Kimmel Live!", заявила, что ее знаменитая песня "Bad Guy" "самая глупая в мире".

Это был ответ певицы на вопрос ведущего проекта Джимми Киммела о том, от какого своего трека артистке "не по себе".

"Bad Guy" Айлиш назвала "смешной из-за своей тупизны", отметив, что "троллит" в хите намеренно.

Также Билли затронула тему артистов, "ненавидящих свое творчество", признавшись, что ее это "расстраивает".

Исполнительница отметила, что с ней все не так, по той причине, что она обожает свою музыку.