Астахов сообщил, почему не женится на родившей от него избраннице

15:58 2023-10-13
Астахов сообщил, почему не женится на родившей от него избраннице

Актер Сергей Астахов в качестве гостя шоу Бориса Корчевникова "Жизнь и судьба" заявил, что не берет замуж свою девушку Викторию по той причине, что она не готова к браку.

Сергей Астахов рассказал, что напряженный график работы не мешает ему помогать своей избраннице Виктории с новорожденным.

Астахов сообщил, что, когда его любимая женщина родила, он был на съемках, стараясь как можно быстрее закончить работу, чтобы вернуться домой.

Актер уверяет, что, если его возлюбленная скажет "да", он тут же женится, но она пока чего-то боится.

Артист утверждает, что у них с его девушкой все в порядке, предполагая, что Виктория просто опасается "сглазить свое счастье".

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