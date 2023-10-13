Белый объяснил, почему не идет воевать на стороне израильской армии

Анатолий Белый утверждает, что воевал бы за интересы израильского государства, но не попадает под мобилизацию по той причине, что прожил здесь очень немного времени.

Актер сообщил, что мобилизовали всего 360 000 человек.

По словам знаменитости, для того чтобы воевать за государство, здесь надо прожить не менее 5 лет.

Белый отметил, что испытал серьезный стресс из-за ситуации в Израиле, но уезжать отсюда не собирается. Он рассказал, что обосновал с супругой и наследниками в Нетании, в которой относительно безопасно.