Арбенина обвинила власти Марий Эл в срыве ее концерта

Диана Арбенина заявила, что сорванный в Йошкар-Оле концерт считает диверсией против нее как гражданки РФ, живущей на территории родного государства, любящей его, своих слушателей, несущей отвестственность за то, что обещает, а она дала обещание, что приедет и порадует поклонников своим творчеством.

Певица обещала разобраться с тем, что произошло, и с поведением властей, отметив, что поступок достойным назвать никак нельзя.

Ранее сообщалось, что Арбениной досталась главная роль в новом сезона сериала Валерии Гай Германики "Обоюдное согласие".