Арбенина обвинила власти Марий Эл в срыве ее концерта

16:40 2023-10-13
Арбенина обвинила власти Марий Эл в срыве ее концерта

В своем Телеграм-канале Диана Арбенина опубликовала обращение к властям Республики Марий Эл, заявив, что отмену выступления в Йошкар-Оле считает диверсией с их стороны и так этого не оставит.

Диана Арбенина заявила, что сорванный в Йошкар-Оле концерт считает диверсией против нее как гражданки РФ, живущей на территории родного государства, любящей его, своих слушателей, несущей отвестственность за то, что обещает, а она дала обещание, что приедет и порадует поклонников своим творчеством.

Певица обещала разобраться с тем, что произошло, и с поведением властей, отметив, что поступок достойным назвать никак нельзя.

Ранее сообщалось, что Арбениной досталась главная роль в новом сезона сериала Валерии Гай Германики "Обоюдное согласие".

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