Slava Marlow заявил, что Земля плоская

Свое интересное предположение о Земле Slava Marlow сделал, будучи героем подкаста блогера Эльдара Джарахова на Ютубе.
Заявление рэпера до сей поры в СМИ не публиковалось, но очень активно распространилось посредством соцсетей.
Интересен тот факт, что плоской Землю признавали также исполнитель Юрий Лоза и актриса Агата Муцениеце.
Теория о том, что Земля плоская, устарела, а ее круглая форма доказана светилами науки давным-давно.
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