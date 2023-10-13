Slava Marlow заявил, что Земля плоская

Свое интересное предположение о Земле Slava Marlow сделал, будучи героем подкаста блогера Эльдара Джарахова на Ютубе.

Заявление рэпера до сей поры в СМИ не публиковалось, но очень активно распространилось посредством соцсетей.

Интересен тот факт, что плоской Землю признавали также исполнитель Юрий Лоза и актриса Агата Муцениеце.

Теория о том, что Земля плоская, устарела, а ее круглая форма доказана светилами науки давным-давно.