Slava Marlow заявил, что Земля плоская

17:14 2023-10-13
Slava Marlow заявил, что Земля плоская

Рэп-исполнитель Slava Marlow поразил признанием о том, что Земля на самом деле имеет форму лунки, плоская и пустая внутри, а за льдами расположены иные Вселенные.

Свое интересное предположение о Земле Slava Marlow сделал, будучи героем подкаста блогера Эльдара Джарахова на Ютубе.

Заявление рэпера до сей поры в СМИ не публиковалось, но очень активно распространилось посредством соцсетей.

Интересен тот факт, что плоской Землю признавали также исполнитель Юрий Лоза и актриса Агата Муцениеце.

Теория о том, что Земля плоская, устарела, а ее круглая форма доказана светилами науки давным-давно.

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