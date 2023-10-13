Васильева обвиняют в неуплате налогов в казну РФ в размере более 1 000 000 рублей

Появилась информация о том, что от 5 октября текущего года запущено производство у налоговых органов против Александра Васильева.

Сообщается, что Васильев задолжал 1 152 626 российских рублей.

Компания, зарегистрированная на Васильева "Лилии Александра Васильева", продающая книги эксперта моды, украшения и коллаборации с известными марками, за прошлый заработала чистой прибыли в районе 2 200 000 рублей при выручке в 26 000 000.

Ранее историк моды опроверг сообщения о том, что уехал из России. Знаменитость утверждает, что вынужден трудиться не только в родном государстве, но и за рубежом.