Представители фирмы Graffin-event подали на Ивлева в суд, утверждая, что ведущий не оплатил их услуги полностью

Известно, что гастрономический фестиваль проходил на территории Екатеринбурга еще в июле текущего года, в рамках которого Константин Ивлев со своими сотрудниками установил рекорд России, приготовив рулет из ветчины и сыра весом в 41 кг.

Имя повара числится теперь в Книге рекордов российского государства.

Компания Graffin-event утверждает, что Ивлев остался должен ей 664 000 российских рублей.

Фирма "Русагро" утверждает, что шеф-повар не оплатил майонез, любезно предоставленный ей на кулинарный праздник.

Сам Константин никак информацию не комментировал.