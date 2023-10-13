Бритни Спирс провела вечер с колумбийским исполнителем Малубой

Бритни Спирс окружающие могли наблюдать за совместным ужином с колумбийским исполнителем певцом Малумой, о чем сообщает издание Page Six.

Малума вместе со своим приятелем и коллегой Джеем Бэлвином сидели в закрытом суши-баре Zero Bond Нью-Йрка и пригласили Шакиру и ее подруг, среди которых была и Бритни, составить им компанию.

Все участники ужина были в приподнятом настроении. Спирс улыбалась во весь рот, по всей видимости, была рада, что вернулась в Нью-Йорк в первый раз за долгое время.

Малума поделился совместным снимком с поп-принцессой 2000-х, где она обнимается с Бэлвином.