Shaman рассказал о том, как выступал на концерте с Путиным

SHAMAN выступил на одной сцене с российским лидером 30 сентября текущего года на Красной площади.
Своими впечатлениями по поводу Ярослав Дронов поделился в интервью блогеру Лилии Абрамовой.
Исполнитель заявил, что этот момент останется с ним на всю жизнь.
На Красной площади в этот день прошел концерт "Одна страна, одна семья, одна Россия!", посвященный годовщине воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ.
Дронов и Путин исполнили российский гимн.
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