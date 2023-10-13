Shaman рассказал о том, как выступал на концерте с Путиным

SHAMAN выступил на одной сцене с российским лидером 30 сентября текущего года на Красной площади.

Своими впечатлениями по поводу Ярослав Дронов поделился в интервью блогеру Лилии Абрамовой.

Исполнитель заявил, что этот момент останется с ним на всю жизнь.

На Красной площади в этот день прошел концерт "Одна страна, одна семья, одна Россия!", посвященный годовщине воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ.

Дронов и Путин исполнили российский гимн.