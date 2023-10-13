Брежнева пожаловалась, что на теме ее развода с Меладзе много спекуляций, по этой причине она не намерена озвучивать его причину

19:37 2023-10-13
Брежнева пожаловалась, что на теме ее развода с Меладзе много спекуляций, по этой причине она не намерена озвучивать его причину

Вера Брежнева заявила, что она и ее экс-супруг, композитор и продюсер Константин Меладзе, вправе не называть причин своего расставания.

Вера Брежнева призвала своих поклонников уважать принятое ей и ее бывшим мужем решение относительно того, чтобы не рассказывать о том, почему расстались звезды.

Известно, что РФ супруги покинули с запуском спецоперации, а в феврале текущего года стало известно, что знаменитости продают общий дом в Подмосковье. После отъезда Брежневой и Меладзе из российской столицы появилась информация, что они разводятся, но ни один из них ситуацию не комментировал.

В настоящее время исполнительница выступает за рубежом.

В октябре Вера наконец подтвердила сведения, что рассталась с Меладзе. В браке они прожили 8 лет, общих детей не нажили.

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