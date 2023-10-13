Волочкова осудила своего приятеля Джигурду, который обвинил концертного директора в педофилии и уволил

Увольнение концертного директора Евгения Никитой Джигурдой Анастасия Волочкова назвала предательством со стороны актера к его сотруднику. Кроме того Джигурда и его жена Марина Анисина обвинили несчастного в том, что он "излишне тискал" их дочь.

Балерина напомнила артисту, что "Женя" был ему больше чем родственник. Он никогда не подвел артиста, действовал в его интересах много лет, если надо, прикрывал, протягивал руку помощи

Волочкова посетовала, что в окружении ее приятеля остались лишь "псевдолюди".

Анастасия заявила, что возьмет Евгения под свое крыло.