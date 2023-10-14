Агата Муцениеце судится с Павлом Прилучным из-за алиментов

Артистка Агата Муцениеце развелась с Павлом Прилучным в 2020 году. Актеры расстались не друзьями: Агата обвинила Павла в том, что много пил и поднимал руку.

Казалось, что экс-супруги за минувшие годы зарыли топор войны и ради детей нашли общий язык. Но теперь стало известно, что Муцениеце подала на экс-мужа в суд. Поводом для спора стали алименты на детей: 10-летнего Тимофея и 7-летнюю Мию.

Суд принял заявление Агаты, первая беседа с экс-супругами намечена на 9 ноября, сообщает «СтарХит». Не исключено, что Прилучный и Муцениеце к этому времени сумеют договориться и дело решат миром - чтобы не выносить в публичное пространство семейный скандал.

Прилучный через 2 года после расставания с Муцениеце женился на актрисе Зепюр Брутян. В апреле у пары родился сын Микаэль.