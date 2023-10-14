Ларису Гузееву впечатлил стенд ее имени в музее родной школы

64-летняя Лариса Гузеева приехала в свой родной город и посетила школу, где прошли ее ученические годы. Лариса Гузеева удивилась изменениям, которые произошли с того времени, сообщает Космополитен.

Ведущая шоу «Давай поженимся!» родилась в поселке Буртинский Оренбургской области. Артистка приехала на малую родину на годовщину смерти своей матери Альбины Андреевны. День памяти звезда провела в кругу близких людей.

А потом - побывала в своей школе. Лариса Гузеева прошла по коридорам учреждения, заглянула в классы, разговарилась с учениками и преподавателями.