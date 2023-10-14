Ларису Гузееву впечатлил стенд ее имени в музее родной школы

10:22 2023-10-14
Ларису Гузееву впечатлил стенд ее имени в музее родной школы

Звезда приехала на малую родину в поселок Буртинский Оренбургской области на годовщину смерти своей матери.

64-летняя Лариса Гузеева приехала в свой родной город и посетила школу, где прошли ее ученические годы. Лариса Гузеева удивилась изменениям, которые произошли с того времени, сообщает Космополитен.

Ведущая шоу «Давай поженимся!» родилась в поселке Буртинский Оренбургской области. Артистка приехала на малую родину на годовщину смерти своей матери Альбины Андреевны. День памяти звезда провела в кругу близких людей.

А потом - побывала в своей школе. Лариса Гузеева прошла по коридорам учреждения, заглянула в классы, разговарилась с учениками и преподавателями.

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Побывала она также и в музее при школе, где обнаружила любопытную находку: стенд с ее портретами и перечнем достижений:

Боже мой! Кто же эта девушка? — шутливо воскликнула она. 

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