SHAMAN ранил ногу во время танца на стеклах на концерте в Кремле

SHAMAN получил травму во время выступления в Государственном Кремлевском Дворце в Москве. Исполняя песню Максима Фадеева «Танцы на стеклах», он в буквальном смысле прошел по дорожке из битого стекла, сообщает 5-tv.ru.

Перед выступлением Ярослав Дронов (его настоящее имя) учился опасному трюку, хотя без последствий дело не обошлось. При этом цель была достигнута, зрители остались в восторге.

Исполнитель из-за этого не остановил шоу. Мама певца Людмила Дронова рассказала:

Ярослав поранил ногу, когда прыгал на стеклах. Я сразу это заметила, так как он начал хромать. Но он дотанцевал. Он даже, когда уже вышел петь „Я русский“, хромал, — поделилась она переживаниями.

По словам Дроновой, ранение оказалось не слишком серьезным. SHAMAN после концерта получил необходимую медпомощь.