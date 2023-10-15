SHAMAN ранил ногу во время танца на стеклах на концерте в Кремле

09:25 2023-10-15
SHAMAN ранил ногу во время танца на стеклах на концерте в Кремле

Мама звезды Людмила Дронова увидела из зрительного зала, что сын хромает. Но шоу при этом не остановилось.

SHAMAN получил травму во время выступления в Государственном Кремлевском Дворце в Москве. Исполняя песню Максима Фадеева «Танцы на стеклах», он в буквальном смысле прошел по дорожке из битого стекла, сообщает 5-tv.ru.

Перед выступлением Ярослав Дронов (его настоящее имя) учился опасному трюку, хотя без последствий дело не обошлось. При этом цель была достигнута, зрители остались в восторге.

Исполнитель из-за этого не остановил шоу. Мама певца Людмила Дронова рассказала:

Ярослав поранил ногу, когда прыгал на стеклах. Я сразу это заметила, так как он начал хромать. Но он дотанцевал.

Он даже, когда уже вышел петь „Я русский“, хромал, — поделилась она переживаниями.

По словам Дроновой, ранение оказалось не слишком серьезным. SHAMAN после концерта получил необходимую медпомощь.

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