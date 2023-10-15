Анатолий Вассерман рассказал о завершении войны Израиля и Палестины

Весь мир с волнением следит за разгоревшимся палестино-израильским конфликтом. Руководство страны обетованной при этом анонсировало наземную операцию в Газе.

Однако Анатолий Вассерман считает, что бойцы Израиля на территорию Палестины не войдут, сообщает СтарХит. По мнению эрудита, это может грозить длительными военными действиями, но государство к ним не готово. Знаток не сомневается, что обострившаяся вражда скоро начнет затухать.

На мой взгляд, данный конфликт завершится за неделю-другую. Воевать подолгу Израиль не может себе позволить, потому сейчас ведет боевые действия очень интенсивно, — отметил 70-летний Анатолий Александрович.

Он подчеркнул, что дело - в экономической составляющей. В армию Израиля призваны около 300 тысяч резервистов, занимавшие различные должности на предприятиях и в малом бизнесе. Долгое отсутствие работников может негативно отразиться на благополучии общества в целом.

Однако окончательного разрешения конфликта, полагает Анатолий Александрович, ждать не стоит. Он перейдет в латентную стадию, и она в ближайшие годы не потухнет. Эксперт считает, что в обозримом будущем не представляется возможным найти компромисс.