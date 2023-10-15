Агутин заявил, что Пугачева совершила глупость, уехав в Израиль

Музыкант Николай Агутин в свое время работал вместе с певицей Аллой Пугачевой. Артистка в молодости выступала в составе ансамбля «Веселые ребята», которую основал отец Леонида Агутина.

Композитор считает Аллу Пугачеву умной женщиной. Но, по его мнению, она совершила большую глупость, когда переехала из России в Израиль, пишет КП.

Почему ее дернуло туда уехать, не знаю. Она очень умная баба: я это знаю, мы два года работали вместе. Именно тогда я понял, что с мозгами у нее все отлично. Потому даже странно, что она сделала непродуманный шаг, - рассказал Агутин в интервью порталу «Дни.ру».

Николай Агутин уверен: уехать в страну, где разразился такой военный конфликт - большая глупость.

Мне по-человечески жалко Пугачеву, потому что она совершила такую глупость! - отметил Агутин.

Патриарх российской сцены уверен, что российский шоу-бизнес с отъездом Аллы Пугачевой не обеднеет.