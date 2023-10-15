Доктор Карасев рассказал, какой ранний симптом может быть предвестником онкологии

10:11 2023-10-15
Доктор Карасев рассказал, какой ранний симптом может быть предвестником онкологии

Симптомы на первой стадии рака или не проявляются сразу, или их принимают за признаки иного заболевания.

Врач-онколог, хирург Иван Карасев рассказал в своем Telegram-канале, что предвестником появления злокачественной опухоли в организме человека может быть незаметная деталь, многие на которую не обращают должного внимания, сообщает МК.

Он предупредил, что симптомы на первой стадии рака или не проявляются сразу, или их принимают за признаки иного заболевания.

Нарушения работы ЖКТ и изменения состояния кожи могут сигнализировать о возможном развитии новообразований. Один из главных симптомов рака - появление болевых ощущений. К примеру, продолжающуюся слишком долго головную боль не стоит игнорировать - особенно, если не помогают лекарства.

Онколог подчеркнул, что здоровое тело просто так не болит.

Рак также может дать о себе знать постоянной усталостью, долго не снижающимся повышением температуры, болезненностью в горле, высыпаниями на коже и появлением нетипичных выделений.

Врач при этом сделал акцент на важности ранней диагностики и профилактики. Он посоветовал прекратить употребление алкоголя, отказаться от курения и активно заниматься спортом.

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