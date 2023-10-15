Японцы придумали шапку, которую можно подключать к смартфону

Шапку в виде большой клавиши от клавиатуры продемонстрировали инженеры филиала корпорации Google в Японии. Изобретение называется Gboard CAPS. На сайте компании изобретение описали так:
Одна шляпа - безграничные возможности.
Более того, у этого головного убора имеется целый модельный ряд.
Пока на сайте представлены 2 версии чертежей. Одна- для печати на 3D-принтере, вторая - чертеж шапки из картона. Ею можно воспользоваться тем, у кого нет доступа к 3D-принтеру, но есть желание присоединиться к модному веянию.
Полностью функционирующая версия избавит владельца от необходимости вводить на смартфоне текст. Для этого нужно просто повернуть шапку в нужном направлении и нажать на кнопку.
Этот способ печати возможен благодаря 6-осевому инерциальному датчику, который считывает изменения положения шляпы. Ее связь со смартфоном обеспечивает bluetooth, а питание - аккумулятор емкостью 120 мА/ч.
В продажу такие шапки не поступали, но есть чертежи для ручной сборки, которые помогут умельцам лично изготовить такое устройство.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__