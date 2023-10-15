Как отразилась на Маяковском обсессивно-компульсивное расстройство

Современники отмечали, что Владимир Маяковский страдал болезненной брезгливостью. Поэт до судорог боялся подхватить опасную инфекцию. Причиной развития такой фобии стала глубинная детская травма.

Зимой 1906-го года, когда будущему поэту было всего 12 лет, его отец Владимир Константинович неожиданно скончался от заражения крови. По словам старшей сестры Маяковского Людмилы, отец, сшивая бумаги, уколол палец иголкой. Не обратил на это внимания, но вскоре рука стала болеть, образовался нарыв.

Когда мужчина обратился в больницу, операцию делать уже было поздно. Маяковский-младший после этого писал, что терпеть не может булавок.

У него появился страх не только перед булавками. Боясь заразиться, поэт не брался голыми руками за дверные ручки, делал это в перчатках, через платок или бумагу.

Муза поэта Лиля Брик рассказывала, что Маяковский всегда носил в кармане алюминиевую мыльницу и постоянно мыл руки, в том числе - после рукопожатий. В парикмахерской он требовал полной дезинфекции, считал невозможным отпить из чьего-либо стакана и возил с собой личные столовые приборы.

Поэт предпочитал долго идти пешком, чтобы не садиться в общественный транспорт.

Такой симптом сегодня называют мизофобией - навязчивой боязнью загрязнений либо заражений, заставляющих человека избегать прикосновений к предметам и другим людям. Обсессивно-компульсивное расстройство проявляется также в навязчивой потребности постоянно мыть руки.