Спасатели обнаружили в Непале тело упавшей в горную расщелину альпинистки из России Натальи Оленевой

Многократная чемпионка РФ, мастер спорта по альпинизму Наталья Оленева сорвалась в расщелину при групповом восхождении в Гималаях на гору Даулагири, напоминает СтарХит.

Трагедия произошла на высоте примерно 6680 метров. 38-летняя спортсменка не дошла до вершины менее 1500 метров и сорвалась в ледяную расщелину.

В поисках чемпионки активное участие приняло посольство России в Непале. По информации ведомства, к поискам Оленевой спасательные службы из-за сильного тумана приступили не сразу.

Альпинисты надеялись, что коллега сумела выжить после падения. Они уточнили, что у Натальи были при себе спальник и аптечка.

Сегодня спецслужбы Непала направили на поиски альпинистки вертолет. Ее удалось увидеть при облете места ЧП: спортсменка лежала на дне расщелины. По предварительным данным, спастись чемпионке РФ не удалось. Однако официального подтверждения смерти Натальи Оленевой нет.