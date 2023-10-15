Валерий Меладзе выдал старшую дочку замуж, свадьба прошла в Грузии

12:03 2023-10-15
Валерий Меладзе выдал старшую дочку замуж, свадьба прошла в Грузии

К певца от первого брака с Ириной Малухиной три дочери. Нынешняя жена Альбина Джанабаева родила ему еще одну дочь и двоих сыновей.

Старшая дочка Инга музыканта Валерия Меладзе вышла замуж за фотографа Никиту Бережного, сообщает СтарХит. Свадебная церемония пары прошла в Грузии.

Звездный отец также был в числе приглашенных со стороны 32-летней невесты. Гости на празднике танцевали под его хит «Самбо белого мотылька».

Это уже второй брак Инги Меладзе. Впервые она пошла под венец в 2017 году с марокканским журналистом Нори Вергизе, с которым вместе учились в английской школе и университете в Оксфорде.

В июне 2019-го пара развелась, сохранив при этом хорошие отношения.

С Никитой Бережным девушка познакомилась в 2021-м. Они часто путешествовала вместе, Инга приглашала друга на семейные праздники. Позже у пары сложились романтические отношения. 

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