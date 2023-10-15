Анфиса Чехова призналась, что встретила «мужчину своей мечты»

Телеведущая Анфиса Чехова рассказала о новом возлюбленном в эфире ТВ. По словам звезды, с новым кавалером она счастлива по-настоящему. Чехова не назвала его имени, но заявила, что это "мужчина ее мечты", которого она встретила впервые, сообщает 5-tv.ru.

Теледива показала также подаренное бойфрендом золотое колечко в виде изогнутого гвоздя. Украшение от французского бренда стоит более 200 тысяч российских рублей.

С таинственным любовником Анфиса познакомилась за границей.

Он нерусский. Я всегда встречаюсь с мужчинами, которые не живут в России. Здесь я хожу по дорожкам одна. А не одна - там, где они живут, — сообщила она.

Журналисты и поклонники гадают, в каком из путешествий звезды произошла судьбоносная встреча.

В последнее время она была в Монако, потом - в Париже. Еще год назад - собиралась замуж за американца, однако, по всей вероятности, не сложилось.