Психологи выяснили, что именно привлекает женщин в мужчинах

Исследование американских психологов из Университета Арканзаса показало, что женщинам нравятся у мужчин рельефные мышцы, доброжелательность, чувство юмора. Но - в разных ситуациях.

К примеру, если дама настроена на недолгие отношения, она с большей вероятностью оценит мышцы.

А если ищет партнера на долгую перспективу, будет выбирать доброжелательность и чувство юмора. Свои выводы ученые опубликовали в журнале Personal Relationships.

В опросах экспертов приняли участие 394 женщин от 19 лет.

По словам руководителя исследования Митча Брауна, в целом результаты показали: выбор женщин относительно партнер-мужчин может быть разным и «включать оценку затрат и выгод разных совокупностей черт».