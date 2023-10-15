Психологи выяснили, что именно привлекает женщин в мужчинах

12:32 2023-10-15
Психологи выяснили, что именно привлекает женщин в мужчинах

В зависимости от долгосрочности отношений дамы ценят рельефные мышцы, доброжелательность и чувство юмора.

Исследование американских психологов из Университета Арканзаса показало, что женщинам нравятся у мужчин рельефные мышцы, доброжелательность, чувство юмора. Но - в разных ситуациях.

К примеру, если дама настроена на недолгие отношения, она с большей вероятностью оценит мышцы.

А если ищет партнера на долгую перспективу, будет выбирать доброжелательность и чувство юмора. Свои выводы ученые опубликовали в журнале Personal Relationships.

В опросах экспертов приняли участие 394 женщин от 19 лет.

По словам руководителя исследования Митча Брауна, в целом результаты показали: выбор женщин относительно партнер-мужчин может быть разным и «включать оценку затрат и выгод разных совокупностей черт». 

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