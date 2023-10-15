Задержанный ранее с наркотиками победитель шоу «Танцы» Дмитрий Щебет отпущен из полиции

Победитель 3-го сезона «Танцев» отпущен из полиции под обязательство явиться в любой момент, сообщает СтарХит.

Дмитрий Щебет был задержан в Москве 14-го октября с 10,5 граммами марихуаны. У 31-летнего танцора изъяли запрещенные вещества, а его самого доставили в отделение полиции.

Но буквально в тот же день парень в соцсетях выложил фото с тренировок. Как оказалось, Дмитрий покинул отдел полиции сразу после допроса и тут же отправился на вечер танцевальной импровизации. Ночь Щебет провел дома.

Тем не менее, танцор должен по первому требованию явиться к следователю, так как расследование только начинается.

В отношении Дмитрия возбуждено уголовное дело по статье УК «Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических веществ». Танцору грозит до 3-х лет тюрьмы.