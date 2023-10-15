Навозные жуки приносят природе и человеку огромную пользу

Жуки-навозники естественным образом способствуют повышению плодородия почвы. Некоторые разновидности жуков-землероев отлично рыхлят грунт.

Это способствует тому, что земля становится более восприимчивой к поглощению воды. А навоз, в котором жуки откладывают яйца и закапывают в землю, оказывается питательной средой для растений.

Кроме того, по исследованиям финских ученых от 2016 года, навозные жуки сокращают выброс в воздух метана. Происходит это за счет того, что они расщепляют его за счет воздействия кислорода.