Первые контактные линзы были настолько вредными, что в глаза приходилось закапывать кокаиновые капли

Мюллер представил свое изобретение миру в 1887 году. Линзы были изготовлены из стекла, и покрывали в том числе и склеру глаза.

Они были тяжелыми, не дышащими, и из-за них появлялся отек роговицы. Так что носить их не представлялось возможным более тридцати минут.

Чтобы дискомфорт был не таким выраженным, носителю приходилось пользоваться кокаиновыми каплями. А первые носибельные линзы из гидрогеля появились только в 1960 годы с подачи Отто Вихреле.