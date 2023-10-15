Уникальная лиана бокилла трехлистная настоящее растение хамелеон, у которого есть зрение

Лиана способна видоизменять форму листьев, их цвет, длину стеблей. Это необходимо ей в качестве защитного механизма от вредителей.

Ученые предполагали, что эта способность вызвана горизонтальным переносом генов. Но проведенный эксперимент, когда бокиллу выращивали возле пластиковых растений привел к поразительным результатам.

Растение смогло сымитировать искусственного собрата. Это ставит вопрос о наличии у бокиллы т. н. зрения, благодаря фоторецепторам на поверхности листьев.