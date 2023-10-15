Американские индейцы превратили несъедобную траву теосинте в кукурузу

Трава теосинте растет в Америке и малопригодна для ее переваривания человеком. Но в ее стебле содержится сладкий сок.
Ради него древние жители Северной Америки стали культивировать теосинте примерно 9 тысяч лет назад. Со временем крошечные початки теосинте эволюционировали до питательной кукурузы.
Ученые затрудняются ответить, когда именно это произошло. Но очевидно, что без вмешательства человека кукурузы в природе бы не было.
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