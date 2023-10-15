Ученые выявили, что у хамелеонов есть светящиеся кости

Исследователи подсветили хамелеона лампой черного света. И оказалось, что на голове у рептилии есть рядки светящихся голубых пятен.

Позднее стало ясно, что это маленькие черепные косточки, которые просвечиваются. Они находятся под кожей на расстоянии всего 20-25 микрометров.

Такое свечение эволюционно обусловлено. С его помощью хамелеоны могут различать друг друга по виду, искать партнеров и метить территорию.