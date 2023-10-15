На площадке Амазон можно встретить товары брендов с названиями из бессмысленных буквенных сочетаний

После того как Амазон стал торговать не только книгами, участились жалобы покупателей на дефектный или опасный товар. Тогда платформа ввела для продавца обязательную регистрацию бренда.

Система должна была проверять его благонадежность. Но обычные понятные названия проверяются слишком долго.

Обойти проверку оказалось просто. Представив бренд с бессмысленным буквосочетанием в названии, можно рассчитывать, что система его быстро проверит и одобрит.