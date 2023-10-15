Новозеландская птица киви откладывает яйцо размером в четверть ее тела

Киви живут в норах, не могут летать из-за недоразвитых крыльев, и у них нет хвоста. А еще в птичьем мире у нее самая низкая температура тела.
При этом эта птичка откладывает очень крупные яйца 12х8 см, что составляет четверть ее веса. Во время вынашивания яйца самке приходится питаться в три раза обильнее обычного.
За несколько дней до кладки они вовсе перестают есть. Причина в том, что огромное яйцо не оставляет места для пищи.
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