Элис Болл прожила всего 24 года, но изобрела лекарство от проказы

Юная американка Элис Болл разработала средство для борьбы с проказой еще до антибиотиков. Но она прожила всего 24 года, и не успела опубликовать свои исследования.

Девушка закончила Вашингтонский университет, и получила степень магистра химических наук. Вместе с Гарри Холманом она стала работать над лекарством от проказы.

Ей удалось выделить из масла гиднокарпуса соли жирных кислот посредством омыления, и создать на их основе этиловые эфиры. Они легли в основу инъекционного препарата, который лечил проказу.