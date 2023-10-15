Элис Болл прожила всего 24 года, но изобрела лекарство от проказы

Юная американка Элис Болл разработала средство для борьбы с проказой еще до антибиотиков. Но она прожила всего 24 года, и не успела опубликовать свои исследования.
Девушка закончила Вашингтонский университет, и получила степень магистра химических наук. Вместе с Гарри Холманом она стала работать над лекарством от проказы.
Ей удалось выделить из масла гиднокарпуса соли жирных кислот посредством омыления, и создать на их основе этиловые эфиры. Они легли в основу инъекционного препарата, который лечил проказу.
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