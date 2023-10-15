Печально известный дирижабль Гинденбург имел роскошное убранство внутри

Впечатляли как его огромные размеры в три раза больше Боинга 747, так и цена на билеты. На современные деньги это было около семи тысяч долларов.

Перелет через Атлантику занимал несколько дней, поэтому создатели позаботились о комфортной обстановке внутри дирижабля. Ее разрабатывал дизайнер и архитектор Фриц Август Бройхаус.

Помимо кают пассажирам были доступны ресторан, комната для чтения, две прогулочные галереи, помещение для курения. А в одном из залов даже был установлен рояль.