Печально известный дирижабль Гинденбург имел роскошное убранство внутри

16:52 2023-10-15
Печально известный дирижабль Гинденбург имел роскошное убранство внутри

В 1936 году немецкая авиакомпания запустила трансатлантические рейсы на дирижабле Гинденбург.

Впечатляли как его огромные размеры в три раза больше Боинга 747, так и цена на билеты. На современные деньги это было около семи тысяч долларов.

Перелет через Атлантику занимал несколько дней, поэтому создатели позаботились о комфортной обстановке внутри дирижабля. Ее разрабатывал дизайнер и архитектор Фриц Август Бройхаус.

Помимо кают пассажирам были доступны ресторан, комната для чтения, две прогулочные галереи, помещение для курения. А в одном из залов даже был установлен рояль.

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