Трагическая история о том, как Брюса превратили в Бренду, и что из этого вышло

Младенцы были абсолютно здоровы, когда их выписывали домой.

Дело было в Канаде, в городе Виннипеге, в 1965 г. Молодая пара Джанет и Рон Реймеры стали счастливыми родителями сразу двух сыновей.

Это реальная история, и началась она с рождения двух мальчиков-близнецов - Брюса и Брайана.

Неудачная операция К сожаленью, счастье родителей длилось недолго. Через полгода у малышей обнаружили в сущности пустяковую проблему - сужение крайней плоти (фимоз). Это мешало нормальному мочеиспусканию, нужна была несложная и безобидная операция - обрезание. Такие процедуры в некоторых странах проводят планово и обязательно всем мальчикам, причем без всяких медицинских показаний. Сложность состояла лишь в том, что операцию предстояло сделать в очень раннем возрасте. Мать доставила детей в хирургическое отделение и должна была забрать их уже завтра домой. Однако случилось несчастье: во время операции Брюсу из-за ошибочных действий врача удалили почти весь половой орган. Ребенка увезли домой искалеченным. Для родителей это стало настоящей трагедией. Они очень переживали за будущее своего малыша, боялись, что он вырастет неполноценным и глубоко несчастным человеком.

Джон Мани Именно в этот тяжелый период жизни Рон и Джанет узнали из телепередачи о психологе-сексологе Джоне Мани. Он проводил исследования в тогда еще новой области медицины, связанной с операциями над транссексуалами. Врача интересовали вопросы психологии, касающиеся смены пола. Мать решилась написать этому человеку и рассказала про свою беду. Он ответил очень быстро, потому что буквально ждал похожего случая. Доктор сразу пригласил родителей к себе в Балтимор для консультации. Дело в том, что Джон Мани уже давно загорелся идеей о том, что гендер у людей - это сугубо порождение социума, модель поведения, навязанная обществом. Другими словами, гендерная идентичность напрямую идет от воспитания. У младенца она нейтральная, следовательно можно "слепить" из него как девочку, так и мальчика. Главное - правильно воспитать. Люди интерсекс и гендерный нейтралитет По мнению Джона Мане, самый благоприятный период для "перевоспитания" - первые 2 года жизни, когда мозг человека очень легко перестраивается под диктуемую ему модель поведения. Эта безумная идея получила название "Теории гендерного нейтралитета". Именно ее и собирался упорно продвигать этот одержимый ученый. Нужны были живые доказательства того, что теория работает. Мани задумал провести эксперимент, который должен был стать настоящим прорывом в психологии. И тут подвернулась эта несчастная семья, их случай предоставлял широкое поле для исследований. До этого врач изучал ситуации со сменой пола у лиц из редкой категории гермафродитов (другое название - интерсекс). Так называют людей, рожденных с неоднозначными гениталиями - ни мужскими, ни женскими. Нарушения возникают еще в утробе матери из-за нарушения баланса гормонов. Гениталии у плода или остаются неразвитыми до конца, или формируются неоднозначными. В этом случае по генетическому набору человек может быть мужчиной или женщиной, а внешне, по первичным половым признакам, определить это нельзя. К интерсексуалам также относят тех, у кого в наборе хромосом имеется дополнительная X или Y хромосома, и людей с моносомией (у них хромосомная формула такая - Х0). И вот на основе изучения столь редкой группы людей этот горе-специалист Джон Мани выдвинул свою дикую теорию о главенствующей роли воспитания для изменения пола. Он хотел доказать, что теория применима абсолютно ко всем. Эксперимент Мани уговорил родителей Брюса принять участие в исследовании. Он убедил их сделать мальчику операцию по смене пола до двухлетнего возраста и потом воспитывать его как девочку. Так ребенок не будет страдать из-за своей физической неполноценности, он не вырастет несчастным мужчиной, а станет вполне счастливой женщиной. Родителям обещали всяческую помощь и поддержку специалистов. период полового созревания ребенку предстояло пройти курс гормональной терапии. Мать и отец Брюса дали согласие. Чудовищный эксперимент начался... Случай с Брюсом, конечно, был не единичным. Такие истории происходили и с людьми из группы интерсекс, которым еще с рождения провели операции по смене пола, навязав неправильный гендер без учета результатов теста ДНК и без определения хромосомного набора. Их без согласия сделали мальчиками или девочками, превратив дальнейшую жизнь в настоящую пытку. Эти люди потом постоянно испытывали гендерную дисфорию (стрессовое состояние при несовпадении между гендерной идентичностью и генетическим полом). Став взрослыми, "исправленные" мужчины и женщины организовали сообщество, которое борется за введение в России Закона, запрещающего изменять пол ребенка до 18 лет.

Милтон Даймонд Стоит отметить, что труды Джона Мани ученым сообществом воспринимались неоднозначно. Часть специалистов относилась к исследованиям резко негативно и выступала с активной критикой нелепых идей Мани. Одним из таких ученых был Милтон Даймонд, который считал, что пол у людей запрограммирован уже внутриутробно и закреплен на уровне мозга. Специалист утверждал, что гены и гормоны человека очень сильны, перестроить их воспитанием невозможно. Из мальчика в девочку Мани затаил навязчивое желание доказать всем свою правоту на живом эксперименте. История с Брюсом пришлась как нельзя кстати. Доктор сразу ухватился за эту семью. Условия были идеальные: однояйцевые близнецы, биологические мальчики, которые будут расти в одной семье, в одинаковой среде, но с разной моделью воспитания. Один ребенок будет воспитываться как мальчик согласно своему природному набору генов, второй будет искусственно превращен в девочку. Так Брюса начали "переделывать" в Бренду. Малыша отвезли в больницу, где медики провели хирургическую кастрацию. Случилось это в 1967 году, малышу было 22 месяца. Ребенку удалили тестикулы, остатки пениса, проделали рудиментарную вульву и вагинальный канал, мочеиспускательное отверстие. После этого появилась девочка Бренда. Доктор Мани дал отцу и матери новоиспеченной Бренды полный инструктаж по воспитательной работе. Родители должны были всячески стимулировать у ребенка манеры и повадки, свойственные девочкам и поощрять такое поведение. Джон Мани уверял, что правильно воспитав Бренду, они сделают из нее счастливую женщину, которая никогда не будет знать, кто она на самом деле. Милтон Даймонд, который не принимал теорию Мани, был уверен, что представления доктора о переходе мальчика в девочку слишком упрощенные. Человек - это не только результат воспитания, биологическая основа в нем тоже очень важна, и даже более важна, чем социальная. Именно врожденные генетические особенности в первую очередь влияют на склонности человека, его предпочтения, многие жизненно важные решения. Были и другие критики теории Мани, но в то время к ним особо не прислушивались.

Сенсация Примерно до четырехлетнего возраста Бренда принимала гендерную роль, которую ей навязали. Эта история стала сенсацией и удивила весь мир. Мама близнецов постоянно держала связь с Мани, рассказывала ему подробно о том, как растет и развивается Бренда, всем семейством они каждый год приезжали к доктору в Балтимор. Джон Мани фиксировал все наблюдения в книгах, делая подробные описания. Детей он называл Джон и Джоан, чтобы не афишировать настоящие имена. Про эксперимент писали в учебниках, его признавали авторитетным исследованием и бесспорным доказательством воспитательной теории, с успехом применимой для гендерного перехода. В то же время увеличивался рост данных о важной роли гормонов, заложенных во внутриутробном периоде. Появлялись свидетельства того, что эти гормоны сильно влияют на восприятие человеком себя как существа определенного пола. Начались первые тревожные звоночки Пока Джон Мани в научных публикациях расхваливал изо всех сил свой "успешный" эксперимент, в семье Рейнер появились проблемы, доказывающие, что на самом деле все совсем не так гладко. Девочка росла с явными мальчишечьими наклонностями. Она лазала по деревьям, не хотела играть с куклами, носить платья, не могла завести друзей. Мальчики не желали брать в свои игры девочку, с девочками она сама не желала играть. Бренда сделалась одинокой и замкнутой. Мани оправдывался, он уверял, что так ведут себя многие девочки: любят машинки и чаще дружат с мальчиками. Доктор обещал, что с возрастом это пройдет. Однако шло время, ситуация становилась только хуже. Бренда не могла нормально общаться ни с мальчиками, ни с девочками, она становилась изгоем. В то время многие ученые почему-то безоговорочно верили Мани, хотя его теория основывалась лишь на одном случае, и тот еще был до конца не изучен. До сих пор остается загадкой, как смогли эти непроверенные и недоказанные научные изыскания попасть в учебные пособия. Между тем Джон Мани все больше паниковал, переход из Брюса в Бренду шел с большим скрипом и совсем не соответствовал написанному в его научных трудах. Ужасные визиты к доктору Джон Мани потребовал, чтобы детей привозили к нему чаще. С тех пор Бренда стала бояться этих визитов как огня. Вот что там происходило. Доктор решил более явственно показать девочке разницу между мужчиной и женщиной. На каждой встрече Мани заводил неприятные разговоры о гениталиях. Доктор фотографировал обоих близнецов обнаженными и демонстрировал им снимки, показывающие, в чем различие между мальчиком и девочкой. Бренде он показывал фотографии рожавших женщин. И все это делалось с детьми дошкольного возраста. Доктор пытался внушить Бренде, что ей нужно сделать дополнительные операции, чтобы стать еще больше похожей на девочку. Дальше было хуже. Доктор заставлял брата и сестру раздеваться и рассматривать гениталии друг у друга. Потом детей вынуждали репетировать различные сексуальные позиции. Особенно настаивал Мани на закреплении миссионерской позы. Все эти жуткие тренинги сопровождались фотосъемкой. Мани проводил занятия наедине с детьми или в присутствии шести других специалистов. Уроки назывались "репетициями сексуального поведения". Когда дети отказывались выполнять его указания, врач выходил из себя, кричал на них и оскорблял. Подобный "терапевтический" курс дети проходили в дошкольном и раннем школьном возрасте. После чего Мани старался всех убедить, что у Бренды наметились явные сдвиги, якобы она все больше ведет себя, как девочка. Ложь растет, как снежный ком Когда детям было по 9 лет, Джон Мани издал очередной научный опус "Сексуальные сигнатуры", он тоже был посвящен продолжающемуся эксперименту над близнецами. В книге было откровенное вранье, ученый очень убедительно писал о том, что гендерный переход проходит успешно.

Мани рассказывал, что Бренда любит платья, а не брюки, ее притягивают ленты для волос, украшения и блузки с оборками: "Ей нравится быть маленькой принцессой ее папы". На деле все было не так. Девочка срывала с себя платья, игнорировала кукол, предпочитая игрушки своего брата. Бренда слишком очевидно страдала от того, что была девочкой, она ненавидела себя за это. Мать никак не могла развить в ней женственность и видела, что дочка очень несчастна. Проблемы усиливаются Бренда так и не смогла влиться в детское сообщество, одноклассники ее не принимали, обзывали "пещеной женщиной". Такое прозвище вполне подходило к грубой мужской походке. Также дети заметили, что Бренда все время писает стоя. Сама девочка начала постоянно твердить учителям и родителям о том, что ощущает себя мальчиком. Взрослые отмахивались и убеждали ее в том, что это временное явление, которое скоро пройдет. В 12 лет Бренду принудили пить гормональные препараты для увеличения молочных желез. Все делалось для того, чтобы сделать ее формы более женственными. Психиатр, которого посещала Бренда в родном городе, был серьезно обеспокоен ее состоянием и развитием. Девочка была в депрессии и явно несчастна. Все это местный специалист изложил в письме и отправил его Мани. Он никак не отреагировал на это и, конечно, умолчал о письме психиатра в своих научных публикациях. Когда Бренде исполнилось 13, она наотрез отказалась ехать на очередной сеанс к Джону Мани. Девочка грозила покончить с собой, если ее повезут туда насильно. Тогда родители, наконец, решили прекратить эти визиты. Разрушение семьи То, что происходило с Брендой, отразилось на всех членах семьи. Отец начал пить, у матери была попытка суицида, брат подсел на запрещенные психоактивные вещества, его стали ловить на мелких кражах. Близнец воспылал ненавистью к сестре и стыдился ее, одноклассники говорили, что его семейка "чокнутая". В то же время многие ученые умы продолжали верить в успешность эксперимента. Вскоре психиатр, который наблюдал Бренду, посоветовал рассказать близнецам правду. Родители так и сделали. Отец очень волновался перед разговором, однако реакция Бренды повергла его в шок. Девочка пришла в восторг, узнав, кто она такая. Рассказ отца многое ей объяснил. Случилось это в 1980. Обратный переход Узнав правду, девушка приняла решение вернуть себе свой природный пол. Она нашла новое имя и собралась совершить переход, теперь уже в Дэвида. Нужно было ждать до совершеннолетия. В 18 лет Дэвиду вручили денежную компенсацию за ту злополучную врачебную ошибку, которая испортила ему жизнь. Юноша использовал деньги, чтобы оплатить операции. Их понадобилось много, включая двойную мастоэктомию, ведь надо было удалить отросшую грудь. Пережив столько хирургических вмешательств, не получив идеальных результатов, юноша испытывал одно разочарование за другим. Все это серьезно отразилось на психике. Дэвид постоянно принимал тестостерон, постепенно приобретая мужскую фигуру. И все-таки сделать его полноценным мужчиной, восстановить все мужские функции врачи не могли. Из-за этого Дэвид к 20 годам сделал две попытки самоубийства.

Женитьба и воспоминания В 21 год Дэвид завершил курс тестостерона, восстановил половой член. В 1990 году он женился. Его избранницей стала мать-одиночка с тремя детьми. Парень стал для них отцом, занялся кэмпингом, рыбалкой, увлекся антиквариатом. Повзрослев, Дэвид рассказал о психологической травме, нанесенной ему Мани. Он вспоминал с содроганием эти ужасные визиты к доктору. Время от времени у Дэвида развивались эпизоды депрессии. В 1997 году Дэвид стал делать публичные выступления, он написал книгу о своих воспоминаниях. Только тогда мужчина узнал, что есть научные труды, где его случай описан как успешный эксперимент. Психика Дэвида так и не смогла прийти в норму, он ощущал стыд, одиночество, беспомощность , все чаще впадал в депрессию. В 30 лет состоялось знакомство Дэвида с Милтоном Даймондом, яростным противником идей Мани. Как был вскрыт обман Даймонд всегда помнил об эксперименте Мани и хотел разузнать, что стало с близнецами. Особенно увлекло его это дело, когда Мани резко перестал вести свои исследования. Случилось это в 1970-е годы. Даймонд сообщил Дэвиду, что эксперимент был направлен на то, чтобы узаконить смену пола в младенческом возрасте интерсексуалам или детям с поврежденными половыми органами. Дэвид был глубоко возмущен этим и решил помочь доктору Даймонду в раскрытии правды об эксперименте. В 1997 году в прессе появилась нашумевшая статья с разоблачением Мани. Она должна была повлиять на ученых и врачей, планирующих проводить смену пола у других младенцев. Подобные операции нужно делать только после совершеннолетия, когда человек сам может решить, кем ему быть. В этом Дэвид был уверен на сто процентов. Доктор Мани делает ответный ход Этот фанатичный ученый не хотел отказываться от своей безумной идеи и написал ответную статью. В ней Джон Мани указал 10 причин, объясняющих провал эксперимента. В частности, он уверял, что хирургическая операция была проведена поздно, в 22 месяца. Также доктор утверждал, что присутствие рядом брата-близнеца, который имел такую же внешность, ухудшало ситуацию. Кроме того, родители сами получили психологическую травму, что тоже отразилось на развитии девочки.

Трагичная развязка Брайан, брат Дэвида относился к нему очень плохо. С детских лет все внимание родителей было переключено на Бренду, второй сын страдал. У Брайана начли развиваться психические расстройства. Потом у него выявили шизофрению. Мужчина дважды неудачно женился, постоянно пребывал в депрессии. В итоге Брайан умер, получив передозировку антидепрессантов в 2002 году. Дэвид не смог получить образование, всегда искал низкоквалифицированную работу. Так его взяли уборщиком на бойню, это был тяжелый физический труд. После закрытия этого предприятия новой работы на постоянной основе Дэвид уже не нашел. Потом он попытался продать права на экранизацию своей жизненной истории, но его обманули, забрав деньги. Мужчина потерял на этой афере 65 тысяч долларов. В семейной жизни были свои проблемы, к ним прибавлялись перебои с работой, постоянные депрессии, связанные с перенесенной психологической травмой. Брак продолжался 14 лет, потом жена устала от такой жизни и предожила на время разъехаться. Дэвид очень тяжело отреагировал на это. Он приехал к родителям на пару дней. Потом принял решение убить себя. На парковке у суперкмаркета Дэвид застрелился, он прожил 38 лет. Его смерть случилась через 2 года после гибели брата. Перед расставанием с женой он обсуждал с ней свою сексуальную неполноценность, говорил, что не может быть нормальным мужем. Женщина пыталась его переубедить, но не смогла. Джон Мани продолжал верить в свою теорию, даже когда Брэнда стала Дэвидом. Признаваться в ошибках он не хотел. К сожаленью, такая история не единственная, есть еще люди, которые выросли в чужом теле, не дав на то своего согласия, и страдали потом от этого всю жизнь. Всем им поменяли пол в младенческом возрасте. Нежная педофилия Это еще одна безумная идея доктора Джона Мани. Он утверждал, что педофилия - это не так уж плохо, вернее, не всегда плохо. Доктор делил это явление на два вида: садистическая и нежная педофилия. Нежная имеет отношение к любви, а не к сексу, и она идет от избыточной привязнности родителей, которая перетекает в эротическую. И это нельзя называть поведенческим расстройством.