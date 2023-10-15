Первым человеком, погибшим в автокатастрофе, была ученая Мэри Уорд

Мэри жила в начале-середине 19 века. Она происходила из состоятельной семьи, а потому могла позволить себе посвятить себя науке.

В 17 лет она построила самый большой в Ирландии телескоп, а к 40 ее материальное положение из-за мужа аристократа-бездельника стало проседать. В 1869 году Мэри поехала с родными к кузине на паровом автомобиле, и эта поездка стала роковой.

Машина то ли сделала резкий поворот, то ли подпрыгнула на кочке, и Мэри выпала из нее. Колесо проехалось по ее голове, и к моменту прибытия врача женщина уже погибла: авто ее родные разобрали, чтобы больше никто не пострадал.